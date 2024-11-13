Власти Китая отреагировали на запрет поставок чипов из Тайваня

Прекращение тайваньской компанией TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) поставок современных микросхем в материковый Китай по требованию США направлено на повышение напряженности в регионе. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, пишет ТАСС.

«США разыгрывают карту Тайваня, чтобы усилить напряженность в Тайваньском проливе», — сказала она на брифинге.

По словам Фэнлянь, действия США нацелены на ухудшение ситуации в регионе, а Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня хочет добиться независимости острова. Она подчеркнула, что тайваньские власти «пляшут под дудку» Вашингтона, создавая препятствия для сотрудничества с материковым Китаем.

По мнению Фэнлянь, запрет на поставку чипов нанесет ущерб предприятиям Тайваня и лишит остров «благоприятных возможностей».

10 ноября агентство Reuters писало, что США потребовали от тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки в Китай чипов, предназначенных для использования в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

8 ноября газета Nikkei Asia сообщала, что TSMC ограничит поставки чипов Китаю в связи с санкциями США. Ограничения затронут производителей в КНР, занимающихся разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических процессоров и некоторых технологий на основе ИИ.

Ранее США резко сократили поставки Китаю оборудования для чипов.