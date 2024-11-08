Тайвань ограничил поставки чипов Китаю

Мировой лидер по производству чипов — тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — ограничит поставки чипов Китаю в связи с санкциями США. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Производство чипов планируется остановить из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут производителей в Китае, занимающихся разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических процессоров и некоторых технологий на основе искусственного интеллекта.

В третьем квартале текущего года TSMC получила рекордную прибыль. Чистая прибыль организации выросла на 31,2% до $10,06 млрд. В годовом выражении прирост составил 54,2%. В 2023 году TSMC стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, впервые в истории опередив Intel и Samsung Electronics.

В мае министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в конгрессе заявила, что экономика США критически зависит от производимых на Тайване передовых чипов.

Ранее США резко сократили поставки Китаю оборудования для чипов.