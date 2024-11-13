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Часть сотрудников Госдепа выступила за приостановление поставок оружия Израилю

Axios: многие в Госдепе выступают за приостановление поставок оружия Израилю

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AP

Ряд сотрудников Государственного департамента США придерживается мнения, что Вашингтон должен сократить объемы поставляемой военной помощи Израилю. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает портал Axios.

По данным собеседников Axios, в последние дни во внешнеполитическом ведомстве США развернулась внутренняя борьба по вопросу помощи Израилю. Многие чиновники Госдепартамента считают, что Израиль не выполнил требований по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, и поэтому настаивают на том, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен и его ближайшее окружение частично приостановили военную поддержку еврейского государства.

Часть сотрудников Госдепартамента уверена, что ультиматум со стороны Вашингтона оказался действенным и вынудил Израиль сменить курс. Поэтому, на их взгляд, следует не приостанавливать поставки оружия Израилю, а продолжать оказывать на него давление.

13 ноября израильский президент Ицхак Герцог потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена и одержавшего победу на выборах Дональда Трампа вести борьбу с Ираном.

10 ноября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с Трампом.

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