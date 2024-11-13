Часть сотрудников Госдепа выступила за приостановление поставок оружия Израилю

Ряд сотрудников Государственного департамента США придерживается мнения, что Вашингтон должен сократить объемы поставляемой военной помощи Израилю. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает портал Axios.

По данным собеседников Axios, в последние дни во внешнеполитическом ведомстве США развернулась внутренняя борьба по вопросу помощи Израилю. Многие чиновники Госдепартамента считают, что Израиль не выполнил требований по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, и поэтому настаивают на том, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен и его ближайшее окружение частично приостановили военную поддержку еврейского государства.

Часть сотрудников Госдепартамента уверена, что ультиматум со стороны Вашингтона оказался действенным и вынудил Израиль сменить курс. Поэтому, на их взгляд, следует не приостанавливать поставки оружия Израилю, а продолжать оказывать на него давление.

13 ноября израильский президент Ицхак Герцог потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена и одержавшего победу на выборах Дональда Трампа вести борьбу с Ираном.

10 ноября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с Трампом.