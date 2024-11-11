В ФРГ допустили выдвижение в канцлеры Писториуса вместо Шольца

Представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) начали говорить о возможном выдвижении в канцлеры ФРГ министра обороны страны Бориса Писториуса вместо Олафа Шольца. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, в партии недовольны действиями Шольца и опасаются, что с ним СДПГ может проиграть на досрочных выборах. Члены Гамбурского городского совета Маркус Шрайбер и Тим Штоберок публично предложили на его место Писториуса.

«С самым популярным немецким политиком в качестве кандидата в канцлеры наши шансы стать сильнейшей партией или в любом случае добиться гораздо более значительного успеха намного выше», — говорится в совместном заявлении политиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По их словам, Шольц проделал хорошую работу на должности, но ему не удалось привлечь за собой людей и показать свои руководящие способности. Они добавили, что изменить негативное отношение граждан к Шольцу уже невозможно.

8 ноября американский предприниматель Илон Маск назвал Шольца глупцом, комментируя новости развале правительства ФРГ, а также о разговорах о досрочных выборах в стране.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.