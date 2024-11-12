Стало известно о попытке захвата власти в Киргизии

В Киргизии задержана группа лиц, намеревавшихся захватить власть. В нее входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

«По полученным данным, организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти», — говорится в заявлении ведомства.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий «задержан ряд лиц, являющихся участниками данной группировки».

По данным ведомства, дестабилизировать обстановку для дальнейшего захвата власти они планировали в день проведения выборов в местные кенеши (представительный орган местного самоуправления в Киргизии. — Газета.Ru) 17 ноября 2024 года «под предлогом проведения национальных спортивных игр в пригороде Бишкека».

В июле в Киргизии сообщалось об аналогичном инциденте. Некая группа людей «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации». Для этого ее участники планировали организовать массовые беспорядки.

Ранее в Белоруссии возбудили дело из-за заговора с целью захвата власти.