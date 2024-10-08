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В Белоруссии возбудили дела из-за заговора с целью захвата власти

В Белоруссии возбудили дела против 45 человек из-за заговора по захвату власти

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Depositphotos

В Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственный комитет.

Отмечается, что все 45 подозреваемых находятся за границей. 22 человека обвиняются в организации заговора с целью захвата власти неконституционным способом. Еще 23 человека обвиняют в создании экстремистского сообщества либо участии в нем. Речь идет о выборах президента Белоруссии в 2025 году.

«Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа-2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

До этого телеканал «Беларусь-1» сообщал, что группа заговорщиков в 2020 году планировала ликвидировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, расстреляв его вертолет.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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