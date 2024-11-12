Washington Post назвала гражданам США пять стран, куда уехать от Трампа

Американская газета The Washington Post опубликовала руководство для граждан США, которые хотят покинуть страну на время президентства Дональда Трампа.

Отмечается, что наиболее популярные направления для такого шага для граждан США могут быть Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. Во всех этих странах официальный язык английский. При этом в статье подчеркивается, что стать полноценным эмигрантом может быть достаточно сложно и дорого.

Отмечается, что трафик на сайте компании Expatsi, занимающейся помощью эмигрантам, за несколько часов после того, как стали известны итоги выборов в США, достиг месячного показателя, а объем продаж за несколько дней оказался как за несколько месяцев.

10 ноября сообщалось, что компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.