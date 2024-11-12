Опра Уинфри заявила, что штаб Камалы Харрис не платил ей за поддержку

Американская телеведущая Опра Уинфри опровергла сообщения о том, что штаб действующего вице-президента США Камалы Харрис заплатил ей за публичную поддержку политика на выборах главы государства. Об этом пишет TMZ.

По информации портала, телеведущая уже давно поддерживает Демократическую партию. Более того, она была одной из главных гостей на съезде сторонников политического объединения в штате Филадельфия в августе 2024 года.

«Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили $1 млн за проведение мероприятия от имени президентской кампании <...> Харрис», — говорится в материале.

Из него следует, что телеведущая «ясно дала понять» журналистам, что не получила ни цента за участие в избирательной кампании нынешнего вице-президента.

9 ноября газета The New York Post сообщила, что штаб Харрис задолжал $20 млн артистам, выступавшим на предвыборных концертах в ее поддержку. Накануне дня голосования в семи колеблющихся штатах США прошли мероприятия с участием певиц Кэти Перри, Кристины Агилеры, Леди Гаги и других звезд. Кроме того, перед избирателями выступила Уинфри. Однако все это не помогло Харрис заручиться поддержкой граждан, необходимой для победы.

Ранее журналисты узнали, как в Демократической партии отреагировали на поражение Харрис на выборах.