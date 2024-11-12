К бывшему главе Адмиралтейского района Петербурга пришли с обыском

К бывшему главе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга правоохранительные органы пришли с обыском. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, оперативные мероприятия идут в кабинете. Во вторник, 12 ноября, губернатор Александр Беглов уволил с должности Сергея Оверчука — отмечалось, что тот ушел по собственному желанию.

В июле в администрации Адмиралтейского района уже были обыски. Так, 6 июля в Санкт-Петербурге Ленинский районный суд арестовал замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу об особо крупной взятке. По версии следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров получил от заместителя главы неназванной коммерческой компании сумму в размере 1,25 млн рублей. В обмен на это чиновник пообещал, что, если в работе организации будут выявлены нарушения, он использует свой статус и авторитет, чтобы избавить компанию от проблем.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в размере 3 млн рублей.