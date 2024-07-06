В Петербурге арестовали замглавы района по делу о крупной взятке

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд арестовал замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров получил от заместителя главы неназванной коммерческой компании сумму в размере 1,25 млн рублей. В обмен на это чиновник пообещал, что, если в работе организации будут выявлены нарушения, он использует свой статус и авторитет, чтобы избавить компанию от проблем.

В пресс-службе отметили, что Комаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения до 4 сентября 2024 года.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева, его обвиняют в получении крупной взятки. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее стала известна сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.