Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге арестовали замглавы района по делу о крупной взятке

Суд в Петербурге арестовал главу Адмиралтейского района Комарова за взятку

close
100%
Владимир Николаев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд арестовал замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров получил от заместителя главы неназванной коммерческой компании сумму в размере 1,25 млн рублей. В обмен на это чиновник пообещал, что, если в работе организации будут выявлены нарушения, он использует свой статус и авторитет, чтобы избавить компанию от проблем.

В пресс-службе отметили, что Комаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения до 4 сентября 2024 года.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева, его обвиняют в получении крупной взятки. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее стала известна сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами