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В МИД Молдавии вызвали временного поверенного в делах Грузии

МИД Молдавии вызвал поверенного в делах Грузии из-за слов Кобахидзе о выборах

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Vladislav Culiomza/Reuters

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало временного поверенного в делах Грузии в стране Давида Бочоришвили. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

В заявлении уточняется, что причиной для вызова зарубежного дипломата стал призыв главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе проверить результаты выборов президента в Молдавии.

«Бочоришвили было заявлено о глубоком недовольстве молдавской стороны тем, как искаженно и непоследовательно премьер-министр Грузии говорил в своем публичном выступлении о процессе интеграции Молдавии в Европейский союз и выборах в нашей стране», — отметили в МИД.

11 ноября Кобахидзе прокомментировал призывы грузинской оппозиции расследовать парламентские выборы, прошедшие в стране в конце октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Как сказал глава правительства, если где-то и надо проверить результаты выборов, то это в Молдавии. Но подобный процесс в республике так и не запустили, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра.

Ранее в Грузии заявили, что Молдавия провалила «тест на демократию».

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