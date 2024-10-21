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Премьер Грузии заявил, что Молдавия провалила «тест на демократию»

Премьер Грузии Кобахидзе: Молдавия не прошла тест на демократию в ходе выборов

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Nadja Wohlleben/Reuters

Молдавия не смогла сдать «тест на демократию» при проведении выборов президента и референдума по ЕС, считает глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Политика цитирует РИА Новости.

«Молдова не прошла ни одного теста на демократию в лице этих выборов. Прежде всего, кандидатов сняли под бессмысленными предлогами. Молдавию ставят впереди нас, страну, которая провела такие выборы», — высказался Кобахидзе на брифинге.

По его мнению, заявления о том, что Молдавия заслуживает членства в Евросоюзе, а Грузия якобы нет — несправедливы на фоне прошедшего голосования. При этом премьер Грузии считает, что «справедливость будет восстановлена» во время выборов, которые пройдут после завершения конфликта на Украине.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, действующая глава государства Майя Санду набрала 42,21% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получает 26,15%.

Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии. По итогам подсчета 99,46% голосов, за внесение курса в конституцию проголосовали 50,41% избирателей, против — 49,59%. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Шорникова, результаты референдума были сфальсифицированы.

Ранее Илан Шор заявил, что Санду начнет расстреливать оппозицию.

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