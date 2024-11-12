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Госдума одобрила наказание для организаторов «бумажного» НДС

Госдума ввела наказание за представление в ФНС подложных деклараций

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС. Об этом сообщает ТАСС.

Ответственность вводится за организацию деятельности по представлению в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Максимальное наказание будет составлять до семи лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей.

Отмечается, что счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, или о передаче имущественных прав.

Летом текущего года Государственная дума РФ приняла закон об основных направлениях налоговой политики на 2023-2025 годы. Ключевыми изменениями нового закона в ведомстве назвали продление полномочий правительства РФ по предоставлению отсрочек по уплате налогов и страховых взносов до 2028 года и продление «льготной» ставки пеней до конца 2024 года, ввод льгот по налогу на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей, предоставление повышенного налогового вычета лицам, обеспечивающих недееспособных детей с инвалидностью.

Ранее стало известно, какие налоговые вычеты чаще всего оформляют россияне.

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