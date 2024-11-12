Литва денонсировала таможенное соглашение с Белоруссией

Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Литва. Новости».

Решение принял литовский сейм. За денонсацию проголосовали 93 парламентария, двое воздержались, возражавших не было. Перед этим глава Минфина страны Гинтаре Скайсте заявляла о целесообразности разрыва договора, так как с начала украинского конфликта Таможенная служба Литвы не сотрудничает с белорусскими коллегами и какого-либо обмена информацией не происходит.

23 октября правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. На заседании правительства республики премьер-министр Ингрида Шимоните выступила за дальнейшее прекращение какого-либо сотрудничества с Россией и посетовала, что, несмотря на инвентаризацию документов, «все равно всплывает то одно, то другое». По ее словам, сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено.

Ранее сообщалось, что Литва начнет демонтаж линий электропередачи, связывающих ее с Россией и Белоруссией.