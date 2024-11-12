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Политолог оценил заявление МИД РФ о готовности разорвать дипотношения с США

Политолог Светов: Россия готова к разрыву дипотношений с США

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Политолог Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае конфискации замороженных российских активов.

Эксперт указал, что раньше Россия придерживалась позиции, согласно которой, хорошие отношения между странами считались высшей ценностью, чем активно пользовались на Западе. Однако теперь позиция Москвы меняется.

«И мы предупреждаем, попробуйте сделать это, мы готовы пойти на такой шаг», — подчеркнул Светов.

Как отмечал Рябков, угроза разрыва дипотношений с Соединенными Штатами сохраняется в случае конфискации замороженных активов России и эскалации ситуации на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Москва первой не идет на эскалационные шаги, но допустил возможность ответа в попытках Запада «надавить» на Россию и пойти ва-банк.

Ранее сообщалось, что Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине.

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