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Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Последнее не подлежит никакому сомнению. Это безусловно», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о готовности выслушать предложения Трампа.

Дипломат подчеркнул, что Россия ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в вопросе урегулирования украинского кризиса. В качестве примера он привел китайско-бразильскую мирную инициативу.

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования <…> то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — заявил Рябов.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщала, что в переходной администрации Трампа обсуждается новый план завершения конфликта между Россией и Украиной. План включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, должна будет воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ранее МИД РФ назвал условия разрыва дипотношений с США.

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