В Совфеде назвали безответственными слова о поставках Украине Taurus

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что заявление кандидата на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о возможных поставках Украине немецких ракет Taurus является безответственным.

«Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца», — сообщил он.

По словам российского сенатора, такое разрешение на применение дальнобойных ракет означает прямое участие военных ФРГ, «то есть все более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине».

Косачев добавил, что общаться с Россией надо не на языке ультиматумов.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц ранее заявил, что России необходимо выставить 24-часовой ультиматум по Украине. Он подчеркнул, что выставит Москве требование прекратить боевые действия на Украине. Если российские власти в течение суток не выполнят ультиматум, то Берлин передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Ранее Медведев припугнул кандидата в канцлеры Германии после слов об ультиматуме России.