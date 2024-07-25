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Глава «Укрэнерго» стал фигурантом дела о коррупции

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции

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Depositphotos

Глава украинской государственной корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По данным агентства, Кудрицкому вменяют легализацию средств, которые он получил преступным путем.

УНИАН также утверждает, что главу госкорпорации Украины обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в получении неправомерной выгоды.

По этим обвинениям Кудрицкому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. По материалам дела, чиновника обвиняют в причастности к требованию «неправомерной выгоды» от столичных предпринимателей.

Кроме того, СБУ задержала по обвинению в вымогательстве взяток с подчиненных высокопоставленных таможенных чиновников.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.

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