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Экс-глава «Укрэнерго» высказался о своем увольнении

Кудрицкий не стал связывать свое увольнение с плохой защитой энергообъектов

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Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение наблюдательного совета по моему увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»», — заявил он.

По словам Кудрицкого, он предоставлял наблюдательному совету данные по каждому объекту и никаких претензий к нему никаких не было.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк также заявил, что увольнение Кудрицкого никак не связано с некачественной работой. По его словам, отставка возникла из-за желания некоторых высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, взять в свои руки все финансовые потоки.

Депутат выразил опасение, что кадровые перемены в «Укрэнерго» будут негативно восприняты «западными партнерами» Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Украины.

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