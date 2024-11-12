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Оппозиция в Абхазии отказалась снимать перекрытия с мостов до освобождения активистов

Ардзинба: оппозиция не освободит мосты в Сухуме до освобождения активистов

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Два моста через реку Гумиста, ведущие в Сухум, будут оставаться перекрытыми силами оппозиции до удовлетворения властями требования об освобождении задержанных активистов. Об этом рассказал ТАСС один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

По его словам, оппозиция пропускает только кареты скорой помощи, особо нуждающихся, больных людей, для всех остальных движение остановлено.

Активисты требуют освободить незаконно задержанных представителей оппозиции. По словам Ардзинбы, они были задержаны только лишь потому, что выражают свою точку зрения, а Абхазия — демократическое государство.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что оппозиция атаковала здание Службы госбезопасности Абхазии.

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