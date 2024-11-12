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Политолог: будущее США не за Трампом

Политолог Крутаков: Вэнс станет следующим президентом США

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Jose Luis Magana/AP

Прошедшие президентские выборы в США «заложат кирпичик в основание фундамента нового миропорядка». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков. Он отметил, что избирательная кампания республиканцев была выстроена не столько под одержавшего победу Дональда Трампа, сколько под вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.

«То есть он — политическое будущее Америки. И того проекта, который она будет реализовывать. Просто Трамп — это такой пробивной снаряд, первичный, который надо было использовать. И он в этом качестве хорош. А следующий — это Вэнс, однозначно», — считает эксперт.

Он добавил, что Вэнс — это «проработанный образ выходца из простой Америки, воплощение американской мечты».

Газета Wall Street Journal (WSJ) до этого сообщила, что в окружении Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем. По информации собеседников издания, хотя избранный президент США еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

Ранее WSJ выяснила подробности нового плана команды Трампа по Украине.

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