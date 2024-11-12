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Демократы ищут способы противостоять планам Трампа

Axios: демократы в конгрессе ищут способы помешать планам администрации Трампа

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Tom Brenner/Reuters

Демократы в палате представителей (нижняя палата конгресса) США разрабатывают стратегию, которая позволит им помешать масштабным планам будущей администрации Дональда Трампа, пока их партия все еще сохраняет определенный контроль в Вашингтоне. Об этом сообщил портал Axios.

Многие демократы опасаются, что полный контроль Республиканской партии над конгрессом позволит Трампу свести на нет многие из успехов, достигнутых при администрации действующего президента Джо Байдена.

Лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка) заявил союзникам, что готовится возглавить сопротивление Трампу.

«Мы, демократы, должны засучить рукава и перейти в режим обороны и защиты», — сказала Axios конгрессмен-демократ Делия Рамирес.

Законодатели хотят определить области, в которых у них есть полномочия защищать сообщества, которые пострадают больше всего в результате избрания республиканца. Демократы пытаются выяснить, можно ли предпринять какие-то шаги для уменьшения ущерба.

Один из планов заключается в том, чтобы предложить ряд указов, которые президент Байден мог бы издать для «защиты существующих структур», например, для защиты карьерных государственных служащих и должностных лиц министерства юстиции. Кроме того, демократы планируют опереться на администрацию Байдена, чтобы ускорить оформление документов на гражданство и вид на жительство для иммигрантов.

6 ноября издание Politico писало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом.

Ранее Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США».

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