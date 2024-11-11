В Госдуме сообщили, что релокантам будет проблематично жить на рубли

Людям, уехавшим из России и позволяющим себе «поливать помоями» свою страну, будет проблематично жить на деньги, получаемые от сдачи недвижимости в РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, подчеркнув, что такие меры прорабатываются в нижней палате российского парламента.

7 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект, направленный против таких релокантов. Володин написал, что «для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».

«Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн.

Депутат также прокомментировал заявление Володина, который сказал, что в Госдуме прорабатывают введение порядка выплат средств иноагентам за продажу книг, музыки, предметов искусства и прочего. Все доходы от творческой деятельности этих граждан будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Получать денежные средства иным способом будет запрещено.

Как отметил Хинштейн, этот закон позволит отключить монетизацию иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.

По разным оценкам, с февраля 2022 года Россию покинули от 500 тыс. до 1,3 млн человек. По данным Европейского университетского института во Флоренции 15% уехавших вернулись в РФ. По оценке «Финион», таковых больше — 40%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят отправлять доходы релокантов в России участникам СВО.