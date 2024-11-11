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Трампа предупредили о силе российской армии

Профессор Малинен призвал Трампа осознать, что ВС РФ стали сильнейшими в мире

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Seth Wenig/AP

Избранному президенту США Дональду Трампу следует осознать, что в настоящее время Вооруженные силы РФ являются сильнейшими в мире. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета, эксперт по геополитике Туомас Малинен.

По его словам, с 2022 года российские войска претерпели большие изменения.

«Сейчас это (ВС РФ. — «Газета.Ru»), скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире. США и НАТО больше не имеют преимущества. Это необходимо учитывать», — подчеркнул Малинен.

10 ноября сын избранного американского лидера Дональд Трамп — младший намекнул на скорое прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона. В своих социальных сетях он опубликовал видео с соответствующим содержанием.

В ролике можно увидеть кадры с последней встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они дополнены подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки», адресованной украинскому лидеру. При этом в конце записи Зеленский изображен крупным планом, и его портрет постепенно становится черно-белым.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили о готовности выслушать предложения Трампа по Украине.

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