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Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавит подмосковный минздрав

Новым главой минздрава Подмосковья станет башкирский чиновник Максим Забелин

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Администрация Главы Республики Башкортостан

Покинувший пост руководителя администрации главы Башкирии Максим Забелин возглавит подмосковное министерство здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

«Забелин принял решение вернуться в медицину <...>. Поэтому с завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области», — сообщил Хабиров.

Забелин — уроженец города Суджи в Курской области. Закончил петербургскую Военно-медицинскую академию, после чего некоторое время работал в медицинских учреждениях Москвы и Московской области. С 2018 по 2022 год сначала был исполняющим обязанности главы минздрава Башкирии, а затем полноценно занял эту должность, пока не перешел на пост руководителя администрации главы Башкирии.

До этого сообщалось об отставке губернатора Ростовской области Василия Голубева. Увольнение оказалось связано с переходом на новую должность.

Ранее стало известно, что на пост посла России в США рассматривается только один кандидат.

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