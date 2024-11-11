Стало известно, о чем будут беседовать Шойгу и Ван И на встрече в Пекине

Министр иностранных дел Ван И на предстоящей встрече намерен обсудить с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу вопросы, касающиеся обеспечения стратегической безопасности двух государств. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что беседа запланирована на 12 ноября. Переговоры пройдут в формате консультации по стратегической безопасности.

«Ван И и Шойгу <…> проведут <…> очередные ежегодные консультации <…> с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям», — добавил Линь Цзянь.

По его словам, эти переговоры должны поспособствовать укреплению взаимного доверия между Москвой и Пекином.

10 ноября в аппарате Совета безопасности РФ сообщили, что Шойгу планирует посетить китайскую столицу с рабочим визитом. Он будет находиться в КНР с 11 по 14 ноября, и за это время проведет встречи с министром иностранных дел республики и рядом других чиновников.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении «разъединить» РФ и КНР.