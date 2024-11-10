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Шойгу посетит Китай с рабочим визитом

Секретарь Совбеза Шойгу совершит рабочую поездку в Китай 11-14 ноября

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу с 11 по 14 ноября посетит Китай с рабочим визитом и проведет встречи с высшим политическим руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совбеза.

Шойгу проведет консультации по стратегической безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Также у секретаря Совбеза запланированы переговоры по проблемам общественной безопасности, юстиции и правопорядку с председателем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Кроме того, Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

В последний раз секретарь Совбеза общался с Ван И в сентябре на заседании высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, которая прошла в Санкт-Петербурге.

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