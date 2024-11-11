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В США сделали неутешительное заявление о европейских лидерах

NYT: в Европе нет сильного лидера, способного провести ее через эпоху Трампа

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Sarah Meyssonnier/Reuters

В Европе нет сильного лидера, который мог бы провести континент через период глобальной турбулентности, связанной с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может означать одинокий и опасный период для Европы, которая уже погрязла в экономической стагнации и сталкивается с войной на своей восточной границе», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Германия и Франция вряд ли смогут справиться с возникшими вызовами. Как пишет газета, в ФРГ наблюдается «политический паралич» после распада правящей коалиции Олафа Шольца, а позиции Эммануэля Макрона значительно слабее, чем в его первый срок, из-за того, что он не может баллотироваться на переизбрание в 2027 году.

«Отсутствие сильного руководства в Европе может придать смелости России и (…) ограничить способность Европы реагировать на глобальную торговую войну, которую может спровоцировать Трамп», — пишет NYT.

До этого бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Дональда Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.

Ранее журналист дал совет европейцам после победы Трампа на выборах в США.

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