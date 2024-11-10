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На Западе назвали возможный сценарий завершения конфликта на Украине

Экс-главком НАТО Ставридис: Трамп завершит конфликт на Украине по сценарию Корей

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Yves Herman/Reuters

Бывший глава Североатлантического альянса (НАТО) Джеймс Ставридис в эфире телеканала CNN заявил, что избранный президент США Дональд Трамп завершит конфликт на Украине, в результате чего страна потеряет территории, но получит «реальный путь в НАТО через 3-5 лет».

«Я думаю, что он (Трамп. — «Газета.Ru») окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны», — пояснил Ставридис.

Он уточнил, что под контролем России, вероятно, останется до 20% территории Украины — те области, которые ВС РФ контролируют сейчас.

Ставридис при этом подчеркнул, что вопрос урегулирования должен решаться Россией и Украиной и не может быть навязан Соединенными Штатами.

До этого колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс заявил, что НАТО ожидает мрачное будущее в случае сотрудничества президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что в ближайшие годы в политике США будет доминировать стратегическое противостояние с Китаем.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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