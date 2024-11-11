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Экс-глава Гагаузии раскрыла причину сложных отношений между Молдавией и Россией

Экс-глава Гагаузии Влах: улучшение отношений Молдавии с РФ при Санду невозможно

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Восстановление отношений Молдавии и России невозможно, пока должность президента страны занимает Майя Санду. Об этом заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.

Влах в начале ноября рассказала о новой политической силе в стране — партии «Сердце Молдовы». Она подчеркнула, что действующее руководство республики не скрывает своего враждебного отношения к России.

«Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно», — отметила экс-глава Гагаузии.

Она назвала ошибочным убеждение Санду, что если у республики хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией.

Накануне стало известно, что власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны со странами ЕС — членами НАТО, рискуя превратить страну в военную базу для Североатлантического альянса. Об этом сообщил лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Ранее в Молдавии назвали Россию гарантом безопасности для страны.

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