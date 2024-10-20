В России рассказали, какой путь Запад уготовил Молдавии

Западные государства видят в Молдавии буферную зону в противостоянии с Россией, считает член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, Запад хотел бы, чтобы Кишинев стал новой Украиной.

«Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией <...> Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее», — отметил Шеремет.

Он добавил, что молдавское общество подталкивают к внутреннему конфликту. Шеремет подчеркнул, что продвижение к такому сценарию идет на фоне разговоров о европейских ценностях и интеграции республики в Евросоюз.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду предрекли поражение на выборах при одном условии.