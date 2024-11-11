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Шольц ответил Маску, назвавшему его глупцом

Шольц заявил, что слова Маска, назвавшего его глупцом, делают ему честь

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD отреагировал на слова американского предпринимателя, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска, который назвал его глупцом.

Этим словом бизнесмен прокомментировал новости о развале правительства Германии, а также разговоры о досрочных выборах в ФРГ.

«Это делает мне честь», — сказал Шольц по поводу заявления Маска.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции, куда входят СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек. В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров ФРГ от СвДП. Канцлер сообщил, что 15 января поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Если депутаты не одобрят действия кабмина, в марте в ФРГ могут состояться досрочные выборы.

Ранее Шольца назвали «хромой уткой» на международной арене.

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