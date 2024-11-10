Премьер Польши перенес хирургическую операцию

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию, он вернется к работе в среду, 13 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр польского правительства.

Отмечается, что речь идет о плановой медицинской операции. Подробности не приводятся.

Туск пропустит официальные мероприятия по случаю Дня независимости Польши, который будет отмечаться 11 ноября.

На прошлой неделе премьер-министр принимал участие в неформальном саммите 27 государств Европейского союза в Будапеште. Главной темой дискуссий в первый день был итог президентских выборов в США.

До этого Туск отменил свой визит в Германию. Он должен был отправиться в Потсдам, чтобы получить премию M100 Media Award, но в последний момент отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства. Вместо него в Германию отправился министр юстиции Адам Боднар.

Ранее Туск анонсировал подготовку плана о прекращении огня на Украине.