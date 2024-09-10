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Премьер Польши отменил поездку в Германию из-за ухудшения отношений между странами

Премьер Польши Туск отменил поездку в Германию из-за «Северных потоков»

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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил свой визит в Германию из-за ухудшения отношений между двумя странами. Об этом сообщает портал Euroactiv.

Туск должен был отправиться в Потсдам, чтобы получить премию M100 Media Award, но в последний момент отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства. Вместе него в Германию отправится министр юстиции Адам Боднар.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который должен был произнести речь в честь польского премьера, также не будет присутствовать на церемонии.

Организаторы отсутствие Шольца объяснили «нестыковкой в расписании», а премьер Польши, по их словам, не сможет присутствовать на церемонии «из-за важных национальных обязательств».

Точная причина решения Туска отменить поездку в Германию и кто первым отменил поездку остаются неясными. При этом портал отмечает, что двусторонние отношения между Варшавой и Берлином стали холоднее. По данным его источников, основной причиной этому стала ситуацию вокруг газопровода «Северный поток».

В конце августа Варшава отклонила запрос Берлина на арест гражданина Украины, проживающего в Польше и подозреваемого в организации взрыва на «Северном потоке — 2». Туск заявлял, что «покровителям» «Северных потоков» стоит «извиниться и замолчать».

Ранее сообщалось о ярости ФРГ на Польшу из-за «Северных потоков».

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