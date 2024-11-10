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В ГД прокомментировали слова советника Трампа про Крым

Депутат Белик: слова советника Трампа об утрате Украиной Крыма закономерны

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника избранного президента США Дональда Трампа о том, что Крым для Украины потерян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Советник высказал то, о чем думают, а точнее — уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна», — поделился Белик.

Он добавил, что Трамп, вероятно, будет действовать по-своему, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США европейские и украинские политики, а на «украинский» статус Крыма Запад давно махнул рукой.

Накануне советник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине нужно принять предлагаемое избранным президентом США «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий, в том числе Крыма. Ланза подчеркнул, что полуостров потерян для Украины. Он добавил, что администрация будущего президента Соединенных Штатов сосредоточится на достижении мира, а не на обеспечении Украине возможности для контрнаступления.

Позже в штабе Трампа заявили, что высказывания Ланзы не являются отражением позиции избранного президента США.

Ранее стало известно, что главком ВСУ хочет захватить Крым с применением F-16.

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