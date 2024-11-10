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Экс-полковник СБУ рассказал, как Трамп будет решать вопрос с Зеленским

Стариков: Трамп отправит вице-президента Вэнса заниматься Украиной

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Gaelen Morse/Reuters

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своем YouTube-канале, что избранный президент США Дональд Трамп даст полномочия для решения российско-украинского конфликта и общения с президентом Украины Владимиром Зеленским будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс», — считает Стариков.

Он уточнил, что Трамп будет заниматься только вопросами Ближнего Востока.

Стариков также добавил, что Вэнс, вероятно, начнет заниматься вопросом Украины после инаугурации Трампа 20 января, так что не стоит ждать, что боевые действия скоро прекратятся.

До этого журнал The Economist писал, что украинские власти в настоящее время работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта между Москвой и Киевом.

В статье уточняется, что один из вариантов урегулирования кризиса основан на заявлении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Ди Вэнса.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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