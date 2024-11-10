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В Израиле раскрыли план Трампа по отношениям с Россией

Политолог Кедми: Трамп планирует снять напряженность в отношениях с Россией

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп хочет снять напряженность в отношениях с Россией. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По словам эксперта, при Трампе США продолжат конкурировать с Россией. Однако они изменят свою тактику. Вместо военных методов Белый дом начнет вовлекать в орбиту своих интересов соседние с РФ государства. Это позволит постепенно сменить их отношение к Западу, уточнил политолог.

«Тактика (Трампа — «Газета.Ru») — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть, с Грузией, может быть, даже с Белоруссией», — сказал Кедми.

Накануне издание The Hill сообщало, что во время нового президентского срока Трамп применит свой фирменный прием, сочетающий угрозы с дружеским отношением, чтобы разорвать связи между КНР, Россией, Ираном и КНДР. Старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор считает, что отношения между этими государствами глубже и прочнее, чем полагают многие.

Ранее в МИД РФ назвали условия разрыва дипотношений с США.

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