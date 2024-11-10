В Судане надеются вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС

Судан надеется вернуться к обсуждению с Россией проекта строительства плавучей атомной электростанции (АЭС). Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности заместителя главы МИД страны Хусейн Аль-Хадж.

«Пока что из-за текущей обстановки мы не можем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь, что после завершения войны мы вернемся к его обсуждению», — сказал замминистра.

Россия и Судан в 2017 году подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Также страны договорились развивать проект сооружения АЭС на территории африканской страны.

В декабре того же года бывший президент Судана Омар аль-Башир заявил, что его страна рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС в рамках сотрудничества с Россией. После нее, по словам экс-главы государства, планировалось возведение основной станции на 1,2 тысячи мегаватт.

До этого Аль-Хадж заявил, что Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления со стороны западных стран. Замглавы МИД отметил, что это возможно сделать благодаря влиянию РФ в Совете Безопасности ООН.

Ранее в МИД Судана раскрыли роль в России в Африке.