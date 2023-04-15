«В Хартуме слышны звуки перестрелок, распространяется паника». Что происходит в Судане

В столице Судана в субботу произошли столкновения между армией страны и силами быстрого реагирования. Спецназ утверждает, что захватил аэропорт Хартума. В нескольких районах города и его окрестностях слышна стрельба, передает Reuters. Рядом со штабом спецназа раздались звуки выстрелов, позднее стало известно, что армия нанесла по нему авиаудары. Врачи сообщают о десятках пострадавших в результате боестолкновений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу в столице Судана вспыхнули волнения, противостояние между спецназом страны и армией резко обострилось. Так, командование сил быстрого реагирования (спецназ) утверждает, что армейские подразделения 15 апреля атаковали его штаб в Хартуме, передает телеканал Al-Hadath.

При этом представители спецназа говорят, что «при нападении на их штаб в Хартуме армейскими подразделениями используются все виды тяжелого и легкого оружия».

Сообщается также, что суданское телевидение прекратило вещание после информации о стрельбе в его штаб-квартире.

«Объединиться в этот критический момент»

На этом фоне телеканал Al Jazeera привел обращение командования сил быстрого реагирования к народу.

В заявлении содержится призыв к суданцам «объединиться в этот критический исторический момент для страны и осудить трусливое поведение армии».

Отмечается, что командование связалось с группой международных посредников, проинформировав ее о текущей ситуации в Хартуме.

Как передает телеканал Sky News Arabia, звуки перестрелок слышны во многих районах Хартума, в городе распространяется паника.

По словам местных жителей, на улице развернуты артиллерийские установки и бронетехника. Один из них рассказал агентству Reuters, что слышал звуки стрельбы из тяжелой артиллерии рядом со штаб-квартирами армии Судана и Сил быстрого реагирования (RSF).

Спецназ утверждает, что взял под контроль базу Мерове на севере страны, а также международный аэропорт Хартум — он прекратил работу.

«Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено», — сообщил представитель воздушной гавани. По его словам, на внутренней территории аэропорта размещается бронетехника.

Кроме того, силы спецназа заявили, что захватили несколько военных самолетов российского производства, находящихся на авиабазе у города Мерове на севере страны.

Суданская армия в свою очередь отчиталась, что уничтожила более 80 военных машин сил быстрого реагирования, сосредоточенных в Мерове. Как утверждает представитель армии, «после проведенной операции подавляющее большинство членов отрядов спецназа бежали в жилые районы города».

«Армию вынудили ответить на нападения»

Представитель армии Судана возложил ответственность за эскалацию на спецназ, который, по его словам, якобы атаковал армейские отряды в нескольких районах Хартума, «что вынудило армию ответить на нападения».

«Отряды спецназа атаковали наши силы в нескольких районах, что потребовало незамедлительного ответа на эти вылазки», — рассказал он.

По его словам, силы быстрого реагирования «пытались захватить штаб генерального командования суданской армии», который находится в Хартуме.

В заявлении спецназа, напротив, говорится, что это его «отряды оборонялись, а войска противника понесли большие потери».

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан находится в безопасном месте и следит за развитием событий в стране, сообщил руководитель отряда охраны главы Суверенного совета.

Ранее представитель спецназа сообщил, что его подразделения взяли под свой контроль президентский дворец и резиденцию аль-Бурхана в Хартуме. Но командование армии опровергло эту информацию. Все подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, сам дворец окружен бронетехникой суданской армии, передает ТАСС.

Позднее стало известно, что армия Судана применила боевую авиацию для нанесения ударов по штабу сил быстрого реагирования в Хартуме.

Как отмечает телеканал Asharq, в район боевых действий вылетели по меньшей мере четыре истребителя МиГ, дислоцированные на авиабазе суданской армии.

«Если вы слышите, здесь «бабахает»

Как сообщили в посольстве РФ в Судане, бои между силами быстрого реагирования и армией Судана в Хартуме идут вблизи Республиканского дворца, военных баз, аэропорта, главного командования ВС РС и центрального рынка.

Москва рассчитывает, что «в ближайшие часы» ситуация из вооруженной фазы перейдет в переговорную, заявил глава дипмиссии Андрей Черновол.

«В городе идут боевые действия между силами быстрого реагирования и армией. Если вы слышите, здесь «бабахает». Мы надеемся, что в ближайшие часы это противостояние из военной вооруженной фазы выйдет и превратится в переговоры между противоборствующими сторонами», — сказал он.

Черновол рекомендовал российским гражданам оставаться в домах и не подходить к окнам. «Сообщений о жертвах среди российских граждан нет. Всем сотрудникам [дипмиссии] и российским гражданам рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам и ожидать разрешения ситуации», — добавил он.

В свою очередь, представитель комитета врачей Судана проинформировал, что десятки пострадавших доставляют в центры скорой помощи города.

Он добавил, что «привозят людей с различными травмами, есть серьезные случаи среди гражданского населения». Представитель комитета обратился к коллегам-медикам с призывом поспешить в больницы для оказания помощи пострадавшим, особенно, по его словам, «в южной части Хартума».

Минздрав Судана также обратился ко всем медикам Хартума с призывом прийти в больницы и госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.

По последней информации, столкновения между армией Судана и силами спецназа также перекинулись на штат Северный Дарфур.

Напомним, в начале апреля должно было состояться подписание соглашения между армией Судана и спецназом, однако его дважды отложили. О новых сроках пока не сообщалось.

В ночь на 13 апреля армия Судана предъявила отрядам спецназа ультиматум, требуя выхода из Мерове. По данным суданского военного источника, силы спецназа перебросили туда многочисленные отряды, не уведомив о передислокации командование суданской армии.

13 апреля, по сообщениям СМИ, в Хартум прибыло подкрепление спецназу из Дарфура.

Армия и спецназ придерживаются разных взглядов на будущую структуру безопасности и принципы формирования единых объединенных вооруженных сил.

Разногласия сводятся главным образом к двум основным пунктам: о сроках включения отрядов спецназа в единую армию, а также о том, кто должен стать главнокомандующим вооруженными силами — профессиональный военный или гражданский президент страны. Именно это должно уладить соглашение, которое до сих пор не подписано.