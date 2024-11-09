В МИД России раскритиковали президента Германии после нападения на писателя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера безумным правителем после того, как он напал на писателя Марко Мартина.

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что гражданам Германии нужно «очнуться». Если они этого не сделают, по словам дипломата, то их страна «будет сниматься в американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте».

Президент Германии напал на писателя днем 9 ноября. Во время официального приема Мартин раскритиковал взаимоотношения властей с Россией. В своей речи он припомнил Штайнмайеру поддержку «Северного потока». В ответ президент заявил, что интеллектуалы понятия не имеют о работе политиков, и ударил писателя по голове.

Ранее Захарова назвала Германию «банановой республикой».