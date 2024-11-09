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В правительстве Ирана дали совет Трампу

Вице-премьер Ирана Зариф: Трампу следует изменить политику в отношении Тегерана

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от той политики в отношении Ирана, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме, заявил иранский вице-президент по стратегическим вопросам Джавад Зариф. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, имеется в виду политика «максимального» давления на Иран, которую Трамп начал проводить после победы на выборах 2016 года. Зариф добавил, что действия подобного рода привели к тому, что Тегеран активизировал обогащение урана.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп после вступления в должность резко ужесточит санкции против Ирана, в частности против нефтяной отрасли.

Издание напомнило, как во время своего первого президентского срока Трамп вышел из соглашения шести стран с Тегераном, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, целью которого было ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

Источники газеты в Белом доме считают, что Трамп продолжит свою политику в отношении Ирана.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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