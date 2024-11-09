ЦАР не просила Россию увеличить число военных инструкторов

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) удовлетворены ситуацией с безопасностью и не просили Россию увеличить численность военных инструкторов. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в ЦАР Геннадий Доминяк.

За последние годы, несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах, ситуация в республике улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты, отметил дипломат.

Доминяк, ссылаясь на экспертов, заявил, что снятие оружейного эмбарго, принятое Совбезом ООН в июле, будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны.

«В настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов», — сказал временный поверенный в делах РФ в ЦАР.

По данным посольства России в ЦАР, число российских инструкторов в стране составляет 1890 человек.

В сентябре глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявлял, что до 700 боевиков различных антиправительственных организаций сдались российским инструкторам в Центральноафриканской Республике с начала 2024 года.

Ранее командир «Вагнера» стал советником президента ЦАР.