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В ЦАР рассказали об успехах российских инструкторов в борьбе против боевиков

СОМБ: до 700 боевиков сдались российским инструкторам в ЦАР в 2024 году

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Ben Curtis/AP

До 700 боевиков различных антиправительственных организаций сдались российским инструкторам в Центральноафриканской Республике (ЦАР) с начала 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«В общей сложности порядка 700 боевиков сдались российским инструкторам в ЦАР с начала года», — заявил Иванов.

По словам главы СОМБ, в ЦАР постоянно растет количество групп, желающих сдаться. Главную заслугу в этом Иванов видит в действиях национальной армии ЦАР и российских инструкторов, которые приносят мир и спокойствие в том числе в отдаленные регионы республики.

Также примирению боевиков с правительством страны способствует программа разоружения и реинтеграции — после тщательного обучения при помощи инструкторов из России бывшие боевики вступают в национальную армию.

До этого президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского советником по безопасности.

Ранее военкоры раскрыли подробности засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке.

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