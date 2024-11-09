РФ и ЦАР перестанут требовать визы от владельцев служебных и дипломатических паспортов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщается на сайте МИД России по итогам встречи министров на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Кроме того, был подписан «меморандум о консультациях между министерствами двух стран, франкофонии и делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР».

Соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов подписали также Сергей Лавров и глава МИД Руанды Венсан Бирута.

В октябре замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что РФ считает неприемлемым, что Соединенные Штаты не выдали визы некоторым членам российской делегации для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на ГА ООН.