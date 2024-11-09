Биограф Обамы рассказал о страхе бывшего президента за его наследие

«Бездушные проповеди» 44-го президента США Барака Обамы имели колоссальные негативные последствия на выборах и запятнали его наследие. Об этом заявил биограф Обамы Дэвид Гарроу в интервью DailyMail.

Обаму и его жену Мишель, которые поддержали кандидатуру Камалы Харрис, раскритиковали за то, что они говорили свысока с избирателями, произнося «глухие и бестолковые» проповеди, которые нанесли ущерб президентской кампании кандидата от Демпартии, отметил писатель.

Эффект оказался настолько сильным, что в сочетании с победой Дональда Трампа он, скорее всего, снизит политическую значимость Обамы до уровня 42-го президента Билла Клинтона, считает Гарроу.

По его мнению, теперь чета Обамы в значительной степени исчезнет с политической сцены, чтобы проводить время со знаменитостями на острове Мартас-Винъярд в Массачусетсе.

Биограф рассказал, что разгром демократов на выборах заставил бывшего президента «нервничать» по поводу того, какое влияние Трамп может оказать на то, как его будут воспринимать будущие поколения.

Дэвид Гарроу написал биографию Обамы «Rising Star: The Making of Barack Obama» в 2017 году. До этого он получил Пулитцеровскую премию за книгу о Мартине Лютере Кинге.

Ранее Politico опубликовало список людей, которым Трамп обещал отомстить после победы.