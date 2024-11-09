В РИА Новости узнали, кто на самом деле победил на выборах в США

Вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом к власти в стране пришла влиятельная группа технократов, которая твердо намерена провести крупные реформы как в структуре управления, так и в экономике ведущей мировой державы. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск активно поддержал Трампа деньгами, медиаресурсами и своими выступлениями на встречах с избирателями, а свою страницу на принадлежащей ему платформе X бизнесмен превратил в рупор пропаганды за «красного» кандидата.

Агентство отмечает, что 78-летний Трамп благодаря Маску стал символизировать собой технический прогресс и устремленность в будущее. По некоторым данным, именно благодаря миллиардеру за республиканца на выборах президента активно голосовала молодежь.

Ставку на Трампа в этом году также сделал техномагнат Питер Тиль. В 2016-м он уже вкладывал средства в кампанию политика.

Таким образом, в Белом доме оказался человек, за которым стоит неформальная группа крупных ИТ-предпринимателей с оригинальными взглядами на политику, экономику, семью и не только, написало РИА Новости.

Ранее в Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам.