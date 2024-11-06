Байдена сделали крайним в поражении Харрис

Ряд членов Демократической партии США возлагают ответственность за проигрыш Камалы Харрис на президентских выборах на Джо Байдена. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что ответственность за проигрыш возлагают на действующего президента и в штабе Харрис. Так, один из высокопоставленных представителей штаба заявил, что Байден «будет и должен» нести ответственность за ее поражение.

Как следует из текста, для многих в Демпартии США вина Байдена заключается в его решении баллотироваться на второй срок вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание и стать «переходным президентом». По мнению демократов, в таком случае состоялись бы серьезные праймериз, на которых был бы избран сильный кандидат в президенты.

По словам неназванного собеседника CNN, в партии не получили возможности решить, является ли Камала Харрис сильным кандидатом, которого можно выдвинуть против Трампа. Источник считает, что президентская гонка Харрис «была кампанией Байдена с новыми плакатами».

До этого телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники сообщил, что вице-президент США Камала Харрис и президент государства Джо Байден готовятся созвониться с победителем выборов Дональдом Трампом и признать поражение Демократической партии.

Ранее стало известно, что Харрис в полночь по московскому времени выступит перед сторонниками.