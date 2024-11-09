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Шольцу задали вопрос о немецких военных на Украине

В оппозиции ФРГ подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Член немецкого бундестага (парламента) от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианского-социалистического союза (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о присутствии немецких военных консультантов на Украине вопреки обещаниям Олафа Шольца не отправлять солдат бундесвера на территорию республики. Текст обращения парламентария есть у «Ленты.ру».

В нем Гюлер задает вопрос, как федеральное правительство оценивает совместимость того факта, что солдаты Бундесвера «использовались в Киеве в качестве консультантов в последние месяцы», несмотря на заявления Олафа Шольца о том, что Берлин не будет отправлять солдат на Украину.

Представитель минобороны ФРГ Симтье Меллер в ответ на обращение сообщила, что с «24 февраля 2022 года ни один немецкий солдат не был задействован на Украине в качестве консультанта».

Вопрос присутствия немецких военных на Украине возник после публикации материала Business Insider o якобы нахождении военных бундесвера на территории республики для помощи ВСУ.

7 ноября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставлять Украине существенную военную помощь. По ее словам, он руководствуется линией, которая на самом деле не поддерживает Украину.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.

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