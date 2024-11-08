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Глава ЕК провела «отличный телефонный разговор» с Трампом

Фон дер Ляйен обсудила с Трампом Украину, оборону, торговлю и энергетику

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Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор со следующим президентом США Дональдом Трампом. Об этом она заявила в социальной сети X.

«Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что поздравила американского политика с победой на выборах. По ее словам, в Европе с нетерпением ждут укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Среди них: украинский кризис, торговля и энергетика. Глава ЕК обратила внимание, что только вместе две стороны света смогут способствовать процветанию и стабильности «по обе стороны Атлантики».

В пятницу, 8 ноября, она подчеркнула, что Евросоюз хочет с самого начала строить хорошие отношения с администрацией Трампа. Также фон дер Ляйен заявила, что намерена обсудить с будущим американским президентом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Ранее аналитик объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа.

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