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Больше половины жителей Германии захотели ухода Шольца после досрочных выборов

Esslinger Zeitung: большинство граждан ФРГ хотят ухода Шольца с поста канцлера

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Большинство опрошенных жителей Германии хотят ухода действующего канцлера страны Олафа Шольца после проведения досрочных выборов. Об этом сообщает Esslinger Zeitung со ссылкой на опрос социологического института Forsa.

По данным исследования, 55% респондентов видят главным кандидатом на пост бундесканцлера нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса. 57% опрошенных хотят, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатуру Писториуса уже на досрочных выборах.

8 ноября сообщалось, что министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек планирует участвовать в выборах на пост канцлера на фоне политического кризиса в стране.

6 ноября в Германии начался политический кризис, который связан с разногласиями в коалиции по ряду вопросов в экономике и политике, в том числе относительно дальнейшей помощи Киеву.

До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.

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